Один человек пострадал при нападении женщины с ножом в Бергене

Фото: twitter.com/newtech20

Один человек был ранен при нападении в норвежском городе Бергене. Инцидент произошел в четверг, приводит ТАСС заявление Норвежского телеграфного бюро.

Согласно последним данным, полицейские задержали нападавшую женщину. Сейчас продолжается поиск других пострадавших.

Потерпевшему была предоставлена медицинская помощь. При этом возможные мотивы нападения в Норвегии в настоящий момент неизвестны.

Ранее пассажир с ножом напал на таксиста на западе Москвы. Известно, что инцидент случился во вторник в 21:40 по адресу Олимпийская деревня, дом 11.

Кроме того, в столице мужчину ранили ножом в ходе конфликта в автобусе. Подозреваемый в нападении 64-летний москвич был задержан полицейскими.