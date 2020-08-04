Четыре человека получили ранения при стрельбе на вечеринке в Лос-Анджелесе

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Не менее четырех человек пострадали в результате стрельбы на вечеринке в Лос-Анджелесе. Причина происшествия сейчас неизвестна, передает RT.

"Пожарному департаменту Лос-Анджелеса поступила информация о стрельбе, на месте были обнаружены трое раненых взрослых", – заявили в экстренном ведомстве американского города.

Людей, получивших огнестрельные ранения, доставили в больницы. Двое потерпевших сейчас в критическом состоянии. При этом еще один человек был ранен, когда хотел скрыться с места происшествия.

Ранее говорилось, что полиция Портленда расследует нападение с ножом. 22 июля на сотрудников СМИ из России, освещавших протесты, напали американские полицейские.