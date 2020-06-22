Шестеро полицейских погибли при нападении вооруженных преступников в Мексике

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Шестеро сотрудников полиции стали жертвами нападения вооруженных преступников на юго-западе Мексики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление правительства региона.

"Власти осуждают коварную агрессию в отношении полицейских штата", – заявили местные власти.

По имеющейся информации, полицейские были атакованы неизвестными в районе Тетипак на севере региона. Сообщается, что на месте происшествия обнаружено большое количество гильз от патронов, используемых в автоматических винтовках.

По некоторым данным, ответственность за случившееся лежит на местной преступной группировке. Ее главой является Роберто Карлос Сагаль, имеющий связь с наркокартелем "Мичоаканская семья".

Ранее три человека стали жертвами теракта в парке Рединга. Еще трое пострадали в инциденте.

Позднее стало известно, что одного из пострадавших при нападении в Рединге выписали из больницы. При этом второй пострадавший остался под наблюдением врачей в стабильном состоянии. О состоянии третьего не сообщалось.