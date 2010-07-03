ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне

Фото: скриншот видео телеграм-канал РУ_ЧП

Террористическая группировка ИГ (запрещена на территории РФ) взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне. Об этом сообщает "Интерфакс".

Соответствующее заявление представители группировки опубликовали на своих интернет-ресурсах. Тем не менее, степень его достоверности неизвестна, поскольку никаких доказательств причастности террориста к ИГ предоставлено не было.

Инцидент произошел на Лондонском мосту в пятницу, 29 ноября. Мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих. В результате происшествия погибли мужчина и женщина, несколько человек было ранения. Злоумышленника застрелили прибывшие полицейские.

Как выяснилось позднее, мужчину звали Усман Хан. Полицейские знали его как сторонника радикальных форм ислама.

