Лондонский мост оставят закрытым на время расследования теракта

Фото: скриншот видео телеграм-канал РУ_ЧП

Лондонский мост в британской столицы временно оставят закрытым. Такое решение связано с продолжающимся расследованием по делу о нападении мужчины на прохожих. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на мэра города Садика Хана.

"Мост останется закрытым на некоторое время", – заявил градоначальник в эфире телеканала Sky News.

Инцидент произошел в пятницу, 29 ноября, на Лондонском мосту в столице Великобританнии. Мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих. В результате скончались мужчина и женщина, еще три человека получили ранения.

Произошедшее нападение в Лондоне официально признали терактом. Об этом заявил глава контртеррористического подразделения полиции Нил Басу.

