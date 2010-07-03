Россиян призвали к бдительности после инцидента в Лондоне

Фото: скриншот видео телеграм-канала "РУ ЧП"

Посольство России в Великобритании не располагает информацией о пострадавших в инциденте на Лондонском мосту россиянах. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Информацией о наличии среди пострадавших российских граждан посольство не располагает. Находимся на связи с британскими властями", – говорится в сообщении.

Там добавили, что в настоящее время место происшествия и территорию вблизи рынка "Бюро маркет" оцепили. Правоохранительные органы призывают избегать район инцидента и следовать рекомендациям сотрудников полиции.

"Призываем российских граждан проявлять осторожность, избегать мест массовых скоплений людей, в особенности в туристически привлекательных районах, а также сохранять бдительность и неукоснительно следовать рекомендациям правоохранительных органов", – подчеркнули в посольстве.

Инцидент произошел в пятницу, 29 ноября. В результате нападения несколько человек получили ранения. Злоумышленник был ликвидирован полицией.

Также в ведомстве сообщили, что на теле нападавшего был закреплен муляж взрывного устройства. Нападение квалифицировали как теракт.

По словам главы контртеррористического подразделения столичной полиции Нила Басу, полиция будет вести расследование и пока говорить о мотивах злоумышленника рано.

