Нападение на Лондонском мосту признано терактом

Фото: скриншот видео телеграм-канала "РУ ЧП"

В Скотленд-Ярде заявили, что нападение на Лондонском мосту было терактом, сообщает РИА Новости.

"Я сейчас могу подтвердить, что инцидент был квалифицирован как теракт", – сказал журналистам глава контртеррористического подразделения столичной полиции Нил Басу.

Инцидент произошел в пятницу, 29 ноября. В результате нападения несколько человек получили ранения. Злоумышленник был ликвидирован полицией.

Также в ведомстве сообщили, что на теле нападавшего был закреплен муляж взрывного устройства. По словам Басу, полиция будет вести расследование и пока говорить о мотивах злоумышленника рано.

Лондонский мост и близлежащую станцию метро закрыли. На месте происшествия работают полицейские и сотрудники оперативных служб Лондона.