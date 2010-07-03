Мужчина напал на прохожих с ножом возле Лондонского моста

Фото: телеграм-канал РУ_ЧП

Лондонский мост и близлежащая станция метро закрыты после чрезвычайного происшествия. Об этом сообщает ТАСС.

В пятницу, 29 ноября, в СМИ появились сообщения о стрельбе на мосту. Позднее в Скотланд-Ярде сообщили, что в здании рядом с Лондонским мостом произошло нападение с ножом, в результате которого несколько человек получили ранения. На месте находятся команды скорой помощи.

Нападавшего задержали на месте. СМИ сообщают, что злоумышленника якобы застрелили, но в полиции пока не подтвердили информацию.

На месте происшествия работают полицейские и сотрудники оперативных служб Лондона.

