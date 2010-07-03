Мужчина ударил ножом жену на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция разыскивает мужчину, причинившего ножевое ранение женщине в столичном районе Выхино-Жулебино.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МВД по столице, бытовой конфликт произошел по адресу: Волгоградский проспект, дом 164, корпус 1.

Пострадавшая госпитализирована. В настоящее время полиция занята поисками злоумышленника. Подробности и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Женщину с колото-резаными ранами груди и живота ранее обнаружили в столичном районе Ново-Переделкино.