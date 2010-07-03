Женщину с колото-резаными ранами обнаружили в Ново-Переделкине

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В столичном районе Ново-Переделкино госпитализировали женщину с колото-резаными ранами груди и живота, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Как уточняется, женщину обнаружили на улице Лукинской, доме 1.

"Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили женщину 1978 года рождения с проникающими колото-резаными ранениями груди и живота. Гражданку доставили в медучреждение, она находится в реанимации", – сказал собеседник агентства. Обстоятельства произошедшего выясняют.

Ранее сообщалось, что тело девушки 24–25 лет нашли на Бумажной просеке в парке "Лосиный остров". По предварительной информации, она получила более 10 ножевых ранений.

В ночь на 11 ноября тело 24-летнего уроженца Киргизии с ножевыми ранениями обнаружили у поликлиники на Шелепихинской набережной.

