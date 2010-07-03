Тело девушки с ножевыми ранениями нашли в парке "Лосиный остров"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело девушки с ножевыми ранениями найдено в парке "Лосиный остров" в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На Бумажной просеке в парке "Лосиный остров" найден труп девушки. По предварительным данным, погибшей 24–25 лет. Она получила более 10 ножевых ранений", – сказал собеседник агентства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В настоящий момент выясняются обстоятельства гибели девушки.

Ранее в квартире на улице Красной Пресне был найден мужчина без признаков жизни. Как стало известно позднее, мужчина умер в результате отравления суррогатным алкоголем. По факту произошедшего следователи инициировали проверку.

