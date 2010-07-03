Мужчина найден мертвым с бутылкой водки в руке в центре Москвы

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Труп мужчины с бутылкой водки в руке был обнаружен в квартире в центре столицы. Об этом уведомило Агентство "Москва", ссылаясь на информацию, полученную от источника в правоохранительных органах.

"Вечером 11 ноября в квартире на улице Красная Пресня обнаружено тело 46-летнего жителя столицы. Труп лежал на полу в жилой комнате, в руке была зажата початая бутылка водки. Видимых телесных повреждений на теле нет", – сообщил источник.

Кроме того стало известно, что мужчина умер в результате отравления суррогатным алкоголем. Тело было доставлено в морг для дальнейшего исследования. По факту произошедшего следователи инициировали проверку.

"На момент обнаружения мужчина был мертв около четырех дней", – добавил источник.

Ранее труп мужчины нашли у поликлиники в центре Москвы. Отмечалось, что он был убит холодным оружием.