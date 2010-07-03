Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли у поликлиники в центре Москвы

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Труп мужчины с ножевыми ранениями был найден у поликлиники в центре столицы. Об этом передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В ночь на 11 ноября поступила информация о мужчине с ножевыми ранениями у поликлиники на Шелепихинской набережной. Прибывшие оперативники обнаружили труп 24-летнего уроженца Киргизии с ножевыми ранениями туловища и правой ноги", – сказал собеседник агентства.

По имеющимся данным, приезжего убили двое граждан азиатской наружности. В ведомстве уточнили, что злоумышленники были одеты в черные куртки и шапки.

Отмечается, что орудие преступления найдено не было. Сейчас на месте работают сотрудники полиции. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее труп мужчины был найден в квартире в столичном районе Северное Тушино. По предварительным данным, причиной смерти стало ножевое ранение.