В церкви США зоозащитница порезала женщину в мехах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Защитница животных напала в церкви американского Кливленда на женщину в мехах, которая пришла с детьми на занятия в церковном хоре.

По данным Metro.co.uk, пострадавшая получила три ножевых ранения и была госпитализирована. Нападавшая была задержана, передает News.ru.

Отмечается, что зоозащитница и раньше нападала на людей в мехах с ножом. Также она угрожала людям в Facebook убийством за мех.

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец ранее заявил, что россиянки не смогут отказаться от одежды и обуви из натурального меха из-за своего страха выглядеть бедно.