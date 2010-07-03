В церкви США зоозащитница порезала женщину в мехах

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Защитница животных напала в церкви американского Кливленда на женщину в мехах, которая пришла с детьми на занятия в церковном хоре.
По данным Metro.co.uk, пострадавшая получила три ножевых ранения и была госпитализирована. Нападавшая была задержана, передает News.ru.
Отмечается, что зоозащитница и раньше нападала на людей в мехах с ножом. Также она угрожала людям в Facebook убийством за мех.
Стилист и телеведущий Владислав Лисовец ранее заявил, что россиянки не смогут отказаться от одежды и обуви из натурального меха из-за своего страха выглядеть бедно.
Могут ли в России отказаться от продажи меха и цирка с животными