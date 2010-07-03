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Москва 24

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В мире

05:22

В церкви США зоозащитница порезала женщину в мехах

происшествия за рубежом экология

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Защитница животных напала в церкви американского Кливленда на женщину в мехах, которая пришла с детьми на занятия в церковном хоре.

По данным Metro.co.uk, пострадавшая получила три ножевых ранения и была госпитализирована. Нападавшая была задержана, передает News.ru.

Отмечается, что зоозащитница и раньше нападала на людей в мехах с ножом. Также она угрожала людям в Facebook убийством за мех.

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец ранее заявил, что россиянки не смогут отказаться от одежды и обуви из натурального меха из-за своего страха выглядеть бедно.

Могут ли в России отказаться от продажи меха и цирка с животными

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