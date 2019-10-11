Девушки выкупили всех пушных зверей на выставке в Москве, чтобы их не убили

По Сети распространилась информация о скандале на одной из агропромышленных выставок в Москве. В одном из павильонов участники выставляли на показ пушных зверей, а совсем рядом расположился стенд с шубами и другими изделиями, сделанными из меха экспонатов, сидевших в клетках рядом. Возмущенные гости мероприятия кинули клич по социальным сетям и уже к концу выставки им удалось выкупить и передать в приюты практически всех находившихся там соболей, лисиц, песцов и норок. Между тем, по словам экспертов, продажа зверей велась в рамках закона. Москва 24 поговорила с активистами, которые занимались сбором денег и участвовали в спасении зверей.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Когда увидела пост, я расплакалась"

Жительница столицы Ольга Z’watte раньше не принимала активного участия в спасении животных. Как пишет сама девушка на своей страничке в Instagram, она с 11 лет не ест мяса и из принципа не носит шубы из натурального меха. Однако о волонтерстве до недавнего времени девушка не задумывалась.

"Я увидела пост в социальных сетях. Там девушка сняла видео, где в клетках сидят песцы и норки, на клетках – ценник, а рядом же висят шубы из тех же песцов и норок. Она слезно просила выкупить зверей, пока их не отправили на убой. Когда я увидела это, я расплакалась", – призналась в беседе с Москвой 24 Ольга.

Девушка решила перейти в наступление и начала искать союзников. Сначала она позвонила Юлии Кужим, которая уже некоторое время выкупает лисиц у пушных зверохозяйств и содержит их на своем участке. Юлия согласилась принять к себе животных, которых Ольге удастся выкупить.





Ольга На следующий день я взяла свою подругу Инессу и поехала туда – увидеть все своими глазами и купить несколько животных. Там, конечно, все было так, как и описывали: звери – и тут же вещи из меха.

Ольга призналась: в открытую никто не говорил, что животных предлагают на продажу именно в качестве материала для меховых изделий. "Но когда я спрашивала у продавцов, важно ли им, зачем я хочу купить их товар, они говорили, что им все равно: "Берите для любых целей – хоть на убой, хоть для затравки, хоть в качестве ручного зверька, хоть на шкуру". А рядом с норками вообще стояла женщина и рассказывала о том, какие у них гуманные методы убийства", – рассказала певица.

Девушки приехали в предпоследний день выставки, на тот момент большинство животных уже были забронированы. Им удалось договориться только о нескольких "экземплярах" – и тех не удалось забрать сразу. "Видимо, продавцам было нужно, чтобы животные сидели в клетках до окончания мероприятия", – пояснила Ольга. Однако на слово продавцам она верить не стала: на каждого зверя взяла расписку о том, что животное до следующего дня никуда не денется и цена на него не изменится.



Оставшись под впечатлением от увиденного, подруги решили распространить информацию в социальных сетях среди своих знакомых – может, найдутся и другие, кто будет готов сделать доброе дело и купить животное. "И тут неожиданно пошла цепная реакция, – призналась Ольга. – Мне начали писать и те, кто готов купить, и те, кто готов просто перевести деньги на выкуп, и люди из приютов, которые готовы взять зверей к себе, но не имеют на это финансов".

Так что на следующий день подруги во всеоружии и в компании Юлии Кужим отправились на выставку. Кстати, к тому времени бронь на многих животных слетела. "Один из продавцов – он торговал норками – понял, с какими целями я покупаю его товар, и начал давить на жалость. На последних шести норках он прям настаивал со словами, мол, если вы их не возьмете, их забьют прям на следующий день, так как везти их обратно на звероферму неликвидно", – рассказала Ольга.

Таким образом компания "волонтеров" забрала практически всех животных. "По итогу мы увезли оттуда 32 или 33 норки, три песца, четыре лисы, одну енотовидную собаку и одного соболя. Правда, там остались еще несколько соболей – их просто не продавали, иначе бы мы всех выкупили", – отчиталась собеседница сайта.

Для себя Ольга оставила песца и уже назвала его Витей. "Он живет у Юли, а я числюсь как его куратор – буду оплачивать содержание и приезжать к нему, когда захочу", – довольно высказалась девушка. Между тем некоторые подписчики в Instagram обвинили девушку в том, что та просто решила "хайпануть" на благой теме.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Мы отговаривали неопытных людей брать животных"

Инесса, подруга Ольги, и раньше пыталась помогать животным: выкармливала и пристраивала брошенных котят, выхаживала сбитую собаку, на своей свадьбе вместо цветов просила гостей дарить корм для животных, который потом отправила в приют. Поэтому, по ее словам, на призыв подруги откликнулась сразу. "Я поехала, потому что знала, что купленное животное будет куда пристроить – не в дом и не на улицу, а к Юле", – рассказала Москве 24 девушка.

Инесса также разместила в своих социальных сетях пост о ситуации на выставке, на который откликнулось много людей. Правда, девушка отметила, что отдавать неизвестно кому спасенных зверей они не собирались – вдруг сделают только хуже.





Инесса выкупила животных с выставки в Москве Мне писала девушка из другого региона. Хотела перевести мне денег на норку, чтобы я купила ей животное и просто отправила. Нам удалось отговорить ее забирать норку домой, так как она никогда с ними не занималась и не представляет, что это такое.

Кстати, всех норок волонтеры отправили в специализированный приют на Новорижском шоссе. Инесса даже выразила благодарность одному из продавцов, который предоставил грузовой автомобиль для того, чтобы перевезти целую стаю. "Сначала мы отвезли их в ветклинику при этом приюте. Врач сказал, что животные в хорошем состоянии, но очень агрессивные. Поэтому, кстати, сейчас мы собираем деньги им на отдельные вольеры", – отметила Инесса.

Девушка рассказала, что по ее информации все спасенные животные отправились в руки к профессионалам. Дело в том, что на выставке подруги встретились с другой группой волонтеров, которая тоже приехала выручать из беды братьев наших меньших. Во главе компании была Дарья Пушкарева, которая уже несколько лет спасает пушных зверей. Чуть позже на своей страничке в Instagram Пушкарева отчиталась, что увезла с выставки 16 животных, при этом некоторые из них отправились в приюты в Саранске и Новороссийске.



В то же время были и такие люди, которые не решились поверить блогерам на слово. "На выставке меня нашла девушка. Она увидела пост у меня на страничке, но приехала на выставку лично – либо увидеть ситуацию своими глазами, либо проверить, не мошенница ли я. Я ее понимаю. Но потом, когда она все поняла, она отдала мне деньги и попросила потратить их на одну норку", – рассказала девушка.



Инесса также добавила, что теперь члены ее семьи тоже являются кураторами спасенных зверьков. "Мой брат купил соболя, назвал его Илюхой. А я взяла песца, его зовут Леха. Все они живут у Юли. Сегодня мы купили им клетку, завтра повезем ее туда", – пояснила девушка.

"Хорошо, что на это обратили внимание"

Даже зоозащитники признают, что всех животных не спасти. Девушки вместе с группой волонтеров выкупили этих животных. Другие же и дальше будут выращиваться для того, чтобы когда-нибудь стать шубами, шапками и жилетками.

Однако Юлия Кужим, которая приютила многих животных, отметила, что сам факт огласки поступка девушек – это уже неплохо. "Люди носят шубы ведь не потому, что они живодеры или кровожадные. Они просто не соотносят, что эта вещь сделана из этой милой лисички", – рассказала она Москве 24.

Кстати, Юля не считает себя владелицей приюта или питомника. Обычно она не принимает животных из частных рук – как правило, лисы попадают к ней со звероферм, откуда женщина их лично выкупает, просто потому что любит этих зверей.





Юлия Кужим содержит лисиц на своей территории Недавно я поняла, что подписчики в моем Instagram начали по-другому относиться к лисам. Люди увидели, что они такие же милые, как и собаки. Никто ведь не хочет шубу из собаки.

Юлия добавила, что важно изменить отношение людей к самим животным, тогда получится изменить их отношение и к меховым изделиям.

В то же время эксперты отмечают, что факт продажи зверей на выставке не выходит за рамки действующего законодательства. "В данном случае я не усматриваю здесь какого-либо нарушения закона. Есть, конечно, один нюанс с законом № 498 ("Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". – Прим. ред.), недавно принятым, а точнее, с постановлением правительства, который ограничил список животных, которых можно держать дома. Однако этот закон не распространяется на сельскохозяйственных животных, коими являются объекты пушного звероводства", – отметил в беседе с Москвой 24 вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев.

Собеседник сайта согласился с мнением Юлии о том, что огласка такой ситуации пойдет только на пользу. "Очень хорошо, что люди обратили внимание, что была сделана параллель – красивые вещи, которые вам так нравятся и которые вы покупаете за большие деньги, на самом деле принадлежат вот этим милым животным, которых надо убить, чтобы эти красивые вещи создать", – рассказал специалист в беседе с Москвой 24.