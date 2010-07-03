Неизвестный ранил ножом полицейского в столичном метро

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Неизвестный ранил ножом сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Во время обхода полицейские заметили стычку между двумя нетрезвыми мужчинами. Один из них умышленно ударил сотрудника полиции ножом в грудь, когда тот попытался остановить конфликт.

Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Ранее Совет Федерации одобрил закон о возможности использования электрошокеров сотрудниками транспортной полиции. Полицейские смогут применять их в случае нападения на объекты транспортной инфраструктуры, а также во время задержания лиц, совершивших преступления или административные правонарушения.