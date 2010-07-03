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Безопасность

15:38

Совфед разрешил транспортной полиции применять электрошокеры

общество безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Совет Федерации одобрил закон о возможности использования электрошокеров сотрудниками транспортной полиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Электрошоковые устройства включаются в перечень оружия, которое имеют право носить сотрудники подразделений транспортной безопасности. Полицейские смогут применять их на объектах транспортной инфраструктуры в случае нападения на эти объекты, а также во время задержания лиц, совершивших преступления или административные правонарушения.

Запрет на использование электрошокера устанавливается в отношении беременных женщин, инвалидов и малолетних. Кроме того, документ обязывает сотрудников стремиться к тому, чтобы любой причиняемый вред был минимальным. Полицейские будут обязаны предупредить гражданина о намерении применить электрошокер, а затем оказать ему необходимую первую помощь.

Ранее полицию наделили правом объявлять гражданам обязательные для исполнения предостережения. Они могут касаться как недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, так и недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

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