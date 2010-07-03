Сотрудников Росгвардии предложили проверять на детекторе лжи

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Законопроект о проверке на полиграфе сотрудников, поступающих на службу в Росгвардию и работающих там, внесли в Госдуму. Документ размещен в электронной базе ГД.

Как говорится в документе, частота, порядок и необходимость проведения проверок в подразделениях ведомства будет определяться лично главой Росгвардии Виктором Золотовым. Для поступления на служба кандидатам предложат пройти три теста на детекторе лжи. Это станет обязательным требованием для желающих занять руководящие посты. В случае отказа от прохождения полиграфа, кандидату откажут в принятии на службу, а действующих сотрудников могут уволить.

По словам авторов инициативы, подобные проверки позволят быстро отсеять значительную часть "недобросовестных соискателей" и повысить уровень кадрового отбора на руководящие должности в Росгвардии.

Ранее Росгвардия поддержала законопроект, который обяжет сотрудников ведомства представляться по требованию граждан, рассказали в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

