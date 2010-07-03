Росгвардия возьмет на себя охрану посевов наркосодержащих растений

Охраной посевов наркосодержащих растений в России могут заняться Росгвардия, подведомственные ей организации, а также ведомственная охрана федеральных органов исполнительной власти. Законопроект разместили на федеральном портале нормативных правовых актов.

Исключением станут посевы опийного мака, который не предназначен для производства наркотических и психотропных веществ. К охране таких полей, согласно проекту, можно будет привлекать частные охранные организации.

Ранее Госдума приняла правительственный закон, снимающий запрет на культивирование наркосодержащих растений в медицинских целях.

Сейчас в РФ зарегистрированы 13 лекарственных препаратов на основе опия, которые производятся странами, которые ввели антироссийские санкции.