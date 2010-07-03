Отменен запрет на выращивание наркосодержащих растений для медицинских целей

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Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли правительственный закон, которым отменяется запрет на культивирование наркосодержащих растений в России для производства и изготовления наркотических и психотропных средств в медицинских целях и ветеринарии.

Определяется организационно-правовая форма и сфера деятельности юрлиц. Сейчас в России таким требованиям соответствуют два подведомственных Минпромторгу предприятия, они имеют систему обеспечения безопасности и опыт осуществления деятельности в данной сфере. Закон регулирует правоотношения, связанные с культивированием наркосодержащих растений, для использования в промышленных целях.

Культивирование опийного мака, переработка смеси, в состав которой входит маковая солома, ради получения семян и масел пищевого назначения будет осуществляться федеральными государственными унитарными предприятиями, которые имеют лицензию на этот вид деятельности. Весь объем – 8-13 тысяч тонн ежегодно – необходимых для пищевых целей семян опийного мака импортируется.

"Все юрлица, а также индивидуальные предприниматели в соответствии с законопроектом могут осуществлять культивирование наркосодержащих растений в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ и культивированием мака опийного", – сказано в тексте документа.

Также уточняется, что сорта растений, разрешенные для выращивания в медицинских целях и в промышленных целях, и требования к сортам и условиям их культивирования определяет правительство России.