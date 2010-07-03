Полиция уничтожила более гектара конопли в Подмосковье

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По результатам оперативного мероприятия "Мак", направленного на выявление незаконных растений, содержащих наркотические средства, полицейским удалось ликвидировать более гектара дикорастущей конопли в Пушкинском районе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Татьяну Петрову.

"В ходе рейда сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России "Пушкинское" в районе села Царево обнаружен земельный участок с дикорастущей коноплей площадью более 1 гектара. По результатам исследования изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством – марихуаной", – рассказала Татьяна Петрова.

В ведомстве заявили, что с помощью специальной техники путем скашивания и сжигания полицейским удалось уничтожить все незаконные растения.

Ранее сообщалось, что тестирование школьников и студентов на наркотики по-прежнему останется добровольным. Подобное мероприятие направлено на выявление территорий, где полицейским нужно усилить работу в сфере наркоконтроля.