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14:05

Тестирование учащихся на наркотики останется добровольным

общество

14:05

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Порядок тестирования школьников и студентов на наркотики, который предлагает министерство здравоохранения, будет по-прежнему добровольным, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Отмечается, что оба министерства ведут тесную работу, нацеленную на раннее выявление и профилактику употребления наркотиков и психотропных веществ.

"С 2014 года указанные меры являются обязательными для проведения организациями, включая обязательность исследования, но добровольны по отношению к учащимся, и эти принципы сохраняются", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, тестирование направлено на выявление территорий, где высоки факторы риска и где нужно усилить работу по профилактике.

Данную инициативу прокомментировали в Национальном родительском комитете. По словам главы комитета Ирины Волынец, само наличие осмотров останавливает многих пробовать или употреблять наркотики из-за страха будущих проблем. При этом она выразила мнение, что все процедуры должны проводиться с согласия родителей или законных представителей детей.

Ранее сообщалось, что в Минтруде выступили с идеей проверять школьников и студентов на наркотики. Министерство уже разработало проект, который изменит порядок профосмотров учащихся. Обязательным пунктом станет проверка на опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, амфетамин и другие запрещенные вещества.

В апреле Минпросвещение предложило с 13 лет проверять школьников и студентов колледжей на склонность к употреблению алкоголя и наркотиков. В приказе, в частности, уточняется, что тестирование можно проводить "в отношении учащихся, достигших 13 лет, начиная с седьмого класса". Старая редакция документа не содержала возрастной планки. Кроме того, в ведомстве предлагали проводить тест в электронном виде и дистанционно.

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общество

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