Тестирование учащихся на наркотики останется добровольным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Порядок тестирования школьников и студентов на наркотики, который предлагает министерство здравоохранения, будет по-прежнему добровольным, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
Отмечается, что оба министерства ведут тесную работу, нацеленную на раннее выявление и профилактику употребления наркотиков и психотропных веществ.
"С 2014 года указанные меры являются обязательными для проведения организациями, включая обязательность исследования, но добровольны по отношению к учащимся, и эти принципы сохраняются", – говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, тестирование направлено на выявление территорий, где высоки факторы риска и где нужно усилить работу по профилактике.
Данную инициативу прокомментировали в Национальном родительском комитете. По словам главы комитета Ирины Волынец, само наличие осмотров останавливает многих пробовать или употреблять наркотики из-за страха будущих проблем. При этом она выразила мнение, что все процедуры должны проводиться с согласия родителей или законных представителей детей.
Ранее сообщалось, что в Минтруде выступили с идеей проверять школьников и студентов на наркотики. Министерство уже разработало проект, который изменит порядок профосмотров учащихся. Обязательным пунктом станет проверка на опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, амфетамин и другие запрещенные вещества.
В апреле Минпросвещение предложило с 13 лет проверять школьников и студентов колледжей на склонность к употреблению алкоголя и наркотиков. В приказе, в частности, уточняется, что тестирование можно проводить "в отношении учащихся, достигших 13 лет, начиная с седьмого класса". Старая редакция документа не содержала возрастной планки. Кроме того, в ведомстве предлагали проводить тест в электронном виде и дистанционно.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.