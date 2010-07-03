Наркозависимым с болезнями психики запретят отказываться от наблюдения

Больным наркоманией людям с психологическими расстройствами запретят отказываться от диспансерного наблюдения. С такой инициативой выступили в министерстве здравоохранения РФ.
В ведомстве рекомендуют не прекращать наблюдение за наркозависимым человеком с психологическими расстройствами в случае, если медицинская организация не может в течение одного года обеспечить осмотр больного, пишет ТАСС.
Диспансерное наблюдение и учет пациентов будут проводиться по месту жительства либо месту пребывания пациентов.
Ранее сообщалось, что специалисты "Трезвой России" назвали регионы с самым высоким уровнем наркомании. Рейтинг основывается на данных Росстата, Минздрава и МВД. Самая неблагоприятная ситуация в Московской и Челябинской областях, а также в Хакасии, причем за год ситуация в этих регионах ухудшилась. А вот самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
В Москве начала действовать служба консультативной анонимной помощи подросткам "Я настоящий друг!". Обращения принимаются по телефону. Их принимают сотрудники столичной наркологической службы, в том числе квалифицированные психологи-наркологи и клинические психологи. Обратиться можно по круглосуточному телефону службы +7 (495) 709-64-04. Специалист поможет выбрать программу реабилитации и даст консультации по другим вопросам.
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