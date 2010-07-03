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18:40

Подростки смогут получить анонимную консультацию наркологов

общество безопасность

18:40

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Фото: depositphotos/tatsianama

В Москве начала действовать служба консультативной анонимной помощи подросткам "Я настоящий друг!". Обращения принимаются по телефону. Их принимают сотрудники столичной наркологической службы, в том числе квалифицированные психологи-наркологи и клинические психологи. Об этом журналистам сообщил главный внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

"В случае появления в своем близком круге наркотиков подросток не должен остаться без информации о том, как ему поступать или как помочь другу, если тот оказался в беде. Специалисты горячей линии выслушают проблемы, дадут советы", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Обратиться можно по круглосуточному телефону службы +7 (495) 709-64-04. Специалист поможет выбрать программу реабилитации и даст консультации по другим вопросам.

Также отмечается, что пациента в случает необходимости направят к врачу на анонимный прием. Это будет включать генетическое исследование.

Брюн заявил, что в Москве число наркозависимых по итогам 2018 года снизилось на 11,7% и что год от года наблюдается снижение заболеваемости наркоманией. В 2018 году в наркологической службе столицы было зарегистрировано 23 тысячи 887 больных с синдромом зависимости от наркотиков, годом ранее – 27 тысяч 44 больных.

В мае сообщалось, что в Москве откроется бесплатный реабилитационный центр для наркозависимых при храме Живоначальной Троицы в Кожевниках. Планируется, что центр начнет работать в июне.

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общество безопасность

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