СК начал проверку московских наркополицейских на злоупотребления полномочиями

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Следственный комитет организовал проверку московских наркополицейских на злоупотребления полномочиями и фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Следователи организовали проверку по факту возможных противоправных действий сотрудников седьмого отдела третьей ОРЧ УНК ГУ МВД России по Москве", – рассказал собеседник агентства.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев поручил подготовить предложения, чтобы создать структуру по борьбе со злоупотреблениями при расследовании дел о наркотиках.

Как стало известно ранее, были выявлены нарушения со стороны сотрудников правоохранительных органов при задержании специального корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.

Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. Полиция сообщила, что при досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом, а затем наркотики обнаружили и у журналиста дома. Было возбуждено уголовное дело. Голунова поместили под домашний арест.

Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня преследование прекратили, а обвинения были сняты из-за недоказанности участия журналиста в совершении преступления.

Из МВД материалы расследования направили в СК, сотрудники которого оценят действия полицейских при задержании журналиста. После случившегося Владимир Путин освободил от должности двух генералов полиции.

