МВД выявило нарушения со стороны сотрудников УВД при задержании Голунова

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Нарушения выявлены со стороны сотрудников правоохранительных органов при задержании специального корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для передачи в СК.

"Выявлен ряд нарушений, допущенных должностными лицами УВД по ЗАО при осуществлении оперативно-разыскной деятельности", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы ГУ МВД по Москве.

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре. Полицейские нашли наркотики в рюкзаке, а позже и дома у журналиста. Было возбуждено уголовное дело. Корреспондента поместили под домашний арест.

Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня преследование прекратили, а обвинения сняли из-за недоказанности участия в совершении преступления.

В СК оценят действия полицейских при задержании журналиста. На время проверки их отстранили от службы. После случившегося Владимир Путин освободил от должности двух генералов полиции.