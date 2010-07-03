Путин готов рассмотреть инициативу о пересмотре статьи о наркотиках – Кремль

Владимир Путин рассмотрит инициативу депутатов Госдумы об изменении уголовной ответственности за наркопреступления, если такое предложение будет сформулировано и поступит к нему. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Рассматривать абстрактные инициативы в области законодательства невозможно, они должны быть конкретно сформулированы", – заявил Песков, сообщает ТАСС.
Комментируя предложение академика РАН Андрея Воробьева о пересмотре всех дел о незаконном обороте наркотиков, Песков заметил, что Путин пока этого обращения не видел.
Ранее сообщалось о предложениях по изменению в законодательстве о борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Эти предложения правительству стали поступать на фоне уголовного дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова, который был задержан 6 июня. Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Суд сначала отправил его под домашний арест на два месяца, но 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты.
Голунов освобожден. На допросе он отрицал вину в попытке сбыта наркотиков и отмечал, что никогда их не употреблял. Адвокат журналиста говорил, что наркотики его подзащитному подкинули.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты проведут анализ правоприменительной практики по статье 228 "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ". Он отметил, что соответствующие поручения будут даны на совете Госдумы 19 июня.
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