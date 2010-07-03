Голунов отпущен из-под домашнего ареста

Журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова отпустили из-под домашнего ареста.
Он покинул здание ГСУ МВД в столице после снятия с него всех обвинений по делу о покушении на сбыт наркотиков. Там проходила процедура ознакомления с постановлением.
"Мне нужно много работать, чтобы оправдать ваше доверие. Я надеюсь, что никто не окажется в такой ситуации, как я. Чувствую себя нормально, нужно прийти в себя. Я до сих пор не могу поверить в освобождение. Ожидал каких-то дальнейших следственных действий", – рассказал Голунов журналистам после освобождения.
Голунов также пока не думал о компенсации морального вреда. "Лучшей компенсацией будет, если такого больше не повторится", – признался корреспондент.
Он уточнил, что не собирается идти на марш в свою поддержку. "Лучше уделить внимание близким", – считает Голунов.
Показаний на задержавших его полицейских он пока не давал.
Дело Ивана Голунова вызвало беспрецедентный общественный резонанс, расследование было максимально открытым, МВД в кратчайшие сроки предоставило результаты всех экспертиз. Первые результаты – биологических проб – обнародовали в воскресенье.
Надо сказать, что сотрудники ведомства, об увольнении которых будет ходатайстовать министр внутренних дел Владимир Колокольцев – отнюдь не рядовые. Начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков по Москве Юрий Девяткин. Оба в звании генерал-майор полиции.
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