Голунов отпущен из-под домашнего ареста

Журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова отпустили из-под домашнего ареста.

Он покинул здание ГСУ МВД в столице после снятия с него всех обвинений по делу о покушении на сбыт наркотиков. Там проходила процедура ознакомления с постановлением.

"Мне нужно много работать, чтобы оправдать ваше доверие. Я надеюсь, что никто не окажется в такой ситуации, как я. Чувствую себя нормально, нужно прийти в себя. Я до сих пор не могу поверить в освобождение. Ожидал каких-то дальнейших следственных действий", – рассказал Голунов журналистам после освобождения.

Голунов также пока не думал о компенсации морального вреда. "Лучшей компенсацией будет, если такого больше не повторится", – признался корреспондент.

Он уточнил, что не собирается идти на марш в свою поддержку. "Лучше уделить внимание близким", – считает Голунов.

Показаний на задержавших его полицейских он пока не давал.

Дело Ивана Голунова вызвало беспрецедентный общественный резонанс, расследование было максимально открытым, МВД в кратчайшие сроки предоставило результаты всех экспертиз. Первые результаты – биологических проб – обнародовали в воскресенье.

Надо сказать, что сотрудники ведомства, об увольнении которых будет ходатайстовать министр внутренних дел Владимир Колокольцев – отнюдь не рядовые. Начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков по Москве Юрий Девяткин. Оба в звании генерал-майор полиции.