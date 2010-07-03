Путин уволил двух генералов полиции после дела Голунова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Владимир Путин освободил от должности двух генералов полиции после скандала с задержанием журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Ранее к президенту с соответствующим ходатайством обратился глава МВД Владимир Колокольцев. Указ президента коснулся начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова.

Уголовное дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс. 6 июня корреспондента издания "Медуза" задержали на Цветном бульваре. Полиция сообщила, что при досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Наркотики обнаружили и у журналиста дома. Было возбуждено уголовное дело, а Голунова поместили под домашний арест.

11 июня уголовное преследование прекратили, а обвинения сняли из-за недоказанности участия в совершении преступления. Официальное заявление об этом сделал глава МВД Владимир Колокольцев.

Материалы расследования из МВД направили в СК для оценки действий полицейских при задержании журналиста. На время проверки их отстранили от службы.

Сам журналист после освобождения заявил, что ему "нужно прийти в себя". Показаний на задержавших его полицейских журналист не давал, но подчеркнул, что будет помогать следствию.