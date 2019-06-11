Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова

Дело корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова прекращено из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Мужчину подозревали в сбыте наркотиков. По заявлению полиции, при задержании у него обнаружили около четырех граммов мефедрона, но следы ДНК на пакетах были не Голунова. В МВД также сообщали, что наркотики нашли и при обыске в квартире журналиста. Однако эти обвинения не удалось доказать, обвинения с Голунова сняли. С чего началось и как развивались события – в материале Москвы 24.

Задержание корреспондента

В пятницу, 7 июня, стало известно, что в Москве был задержан корреспондент "Медузы" Иван Голунов. В МВД пояснили, что само задержание прошло днем ранее. По заявлению столичной полиции, при себе у 36-летнего журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза определила, что это было около четырех граммов мефедрона. Кроме того, в полиции сообщили, что дома у Голунова обнаружили "три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы".

В отношении журналиста возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Адвокат корреспондента Дмитрий Джулай рассказал ТАСС, что его подопечного задержали на Цветном бульваре. "Голунова скрутили и привезли в отдел полиции", – заявил он. По словам защитника, после задержания мужчина вступил в перепалку с полицейскими, вырывался.

"Мы полагаем, что и на улице, и в самом отделе полиции как раз в момент стычки ему и подложили мефедрон. У него нашли два пакетика с этим веществом", – заявил Джулай.

Ситуацию под личный контроль взяла московский омбудсмен Татьяна Потяева.

"В СМИ анонсировано, что задержали за наркотики. Он это отрицает и говорит, что ему это подбросили. Мы взяли эту тему на контроль, сделаем запросы в прокуратуру и МВД", – заявила Потяева.

Фото: телеграм-канал BAZA

По данным "Медузы", сотрудники полиции во время задержания не дали Голунову воспользоваться телефоном и вызвать адвоката. Следователь связался с подругой журналиста, корреспондентом русской службы BBC Светланой Рейтер около четырех утра 7 июня. Во время разговора, отмечается в материале, она услышала, как Голунов, сидевший рядом с трубкой, утверждал, что его задержали еще днем и подбросили наркотики.

В издании также заявили, что правоохранители отказались взять у журналиста смывы с рук и срезы ногтей, чтобы проверить, прикасался ли Голунов к наркотикам. Но в московской полиции сообщили, что задержанный был направлен на медицинское освидетельствование, "в ходе которого у него были отобраны биологические жидкости, однако, сделать срезы ногтевых пластин он отказался".

Кроме того, на допросе Голунов рассказал, что во время освидетельствования сотрудники полиции его ударили. В свою очередь, в ГУ МВД по Москве заявили, что сообщения об избиении журналиста не соответствуют действительности. Кроме того, на сайте ведомства были опубликованы фотографии, сделанные в квартире Голунова. На них запечатлены пакеты с мефедроном, а также устройства, предположительно, применяемые для приготовления в кустарных условиях наркотиков. Сам Голунов, а также его знакомые заявляют, что все снимки, кроме одного, не похожи на квартиру корреспондента.

Позднее в столичной полиции пояснили, что не все размещенные на официальном сайте ведомства снимки были сделаны в квартире подозреваемого, а только одна.

"Считаем необходимым уточнить, что прилагаемая ниже фотография сделана при проведении обследования жилища задержанного. Остальные фотографии, размещенные сегодня на официальном сайте ГУ МВД России по городу Москве, сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный", – говорится в сообщении.

По факту публикации неверных фотографий полиция начала внутреннюю проверку, сообщил начальник пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов.

В издании "Медуза" были уверены, обвинения против Голунова несправедливы. "Вне работы Ваня – один из самых порядочных людей среди всех, кого мы знаем", – сообщается в материале издания от имени гендиректора "Медузы" Галины Тимченко и главного редактора сайта Ивана Колпакова.

Пресс-секретарь Сергея Собянина Гульнара Пенькова сообщала, что мэр попросил начальника ГУ МВД России по Москве Олега Баранова взять под личный контроль расследование дела Голунова.

Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков сообщил, что эксперты МВД не обнаружили следов наркотиков на смывах с ладоней и под ногтями журналиста. Также лабораторное исследование не обнаружило в анализах Голунова следов наркотиков.

Эксперты не нашли отпечатков пальцев Голунова на изъятых во время обыска в его квартире предметах. При этом на пакетиках с наркотиками были обнаружены следы ДНК нескольких человек.

Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. Его коллеги провели пикеты у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, с требованием освободить Голунова.

Уголовное преследование прекращено

Во вторник, 11 июня, глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что полиция прекратила уголовное преследование журналиста Ивана Голунова, его освободят из-под домашнего ареста.

"По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты", – говорится в заявлении Колокольцева.

Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ направлены в СК РФ для оценки правомерности действий полицейских, которые задержали Голунова. На период проверки они отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Кроме того, Колокольцев принял решение ходатайствовать перед Владимиром Путиным об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по столице генерал-майора полиции Юрия Девяткина.