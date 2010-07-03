На пакетах с наркотиками в деле Голунова нашли ДНК нескольких человек

Образцы ДНК нескольких человек найдены на пакетах с наркотиками, которые относятся к делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
"На данный момент можно сказать, что на пакетах присутствует ДНК нескольких человек. Отдельно отметим, что речь идет о [образцах] ДНК, находящихся непосредственно на упаковках с наркотиками. Экспертиза ДНК, находящегося на пакетах с наркотическими веществами, имеющими отношение к расследованию уголовного дела в отношении Голунова, в настоящее время проводится и будет завершена завтра во второй половине дня. О результатах экспертизы будет немедленно информирована общественность", – сказали агентству.
Итоги экспертизы образцов ДНК будут готовы во вторник.
Суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Дело расследуется в МВД.
Корреспондента задержали 6 июня. В заявлении МВД говорится, что при личном досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом. При обыске дома обнаружили еще три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В то же время следов наркотиков в его моче не выявлено, подтвердил внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Полиция проводит служебную проверку после публикации неверных фотографий по делу. Один из снимков был сделан в ходе обыска в квартире Голунова, остальные связаны с другим расследованием.
Голунов заявил, что в наркодиспансере он потребовал адвоката, но полицейские стали тянуть его за руки, а когда он упал и ударился головой, его тащили по полу и ударили в лицо кулаком. В полиции это опровергли.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.