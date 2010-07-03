На пакетах с наркотиками в деле Голунова нашли ДНК нескольких человек

Фото: ГУ МВД России по г. Москве

Образцы ДНК нескольких человек найдены на пакетах с наркотиками, которые относятся к делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"На данный момент можно сказать, что на пакетах присутствует ДНК нескольких человек. Отдельно отметим, что речь идет о [образцах] ДНК, находящихся непосредственно на упаковках с наркотиками. Экспертиза ДНК, находящегося на пакетах с наркотическими веществами, имеющими отношение к расследованию уголовного дела в отношении Голунова, в настоящее время проводится и будет завершена завтра во второй половине дня. О результатах экспертизы будет немедленно информирована общественность", – сказали агентству.

Итоги экспертизы образцов ДНК будут готовы во вторник.

Суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Дело расследуется в МВД.

Корреспондента задержали 6 июня. В заявлении МВД говорится, что при личном досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом. При обыске дома обнаружили еще три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В то же время следов наркотиков в его моче не выявлено, подтвердил внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Полиция проводит служебную проверку после публикации неверных фотографий по делу. Один из снимков был сделан в ходе обыска в квартире Голунова, остальные связаны с другим расследованием.

Голунов заявил, что в наркодиспансере он потребовал адвоката, но полицейские стали тянуть его за руки, а когда он упал и ударился головой, его тащили по полу и ударили в лицо кулаком. В полиции это опровергли.