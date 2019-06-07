Корреспондента "Медузы" задержали по подозрению в хранении наркотиков

В Москве задержали сотрудника интернет-издания "Медуза". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В четверг, 6 июня, в Москве задержан корреспондент "Медузы". При себе у него обнаружили неустановленное вещество, которое отправлено на экспертизу", – сообщили агентству.
Сама "Медуза" на своем сайте сообщила, что задержан корреспондент отдела расследований Иван Голунов.
"Согласно протоколу допроса, И. Голунова задержали 6 июня в 14:40 на Цветном бульваре, после чего при досмотре у него из рюкзака достали пакет с неизвестным веществом", – сказано в информационной заметке.
Журналист заявил, что этот пакет ему не принадлежит. В дальнейшем в его квартире провели обыск, и там нашли еще три пакета с наркотическим порошкообразным веществом, а также весы. Эксперт заключил, что это метилэфедрон. Масса вещества составляла около 4 граммов. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.