Корреспондента "Медузы" задержали по подозрению в хранении наркотиков

В Москве задержали сотрудника интернет-издания "Медуза". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В четверг, 6 июня, в Москве задержан корреспондент "Медузы". При себе у него обнаружили неустановленное вещество, которое отправлено на экспертизу", – сообщили агентству.

Сама "Медуза" на своем сайте сообщила, что задержан корреспондент отдела расследований Иван Голунов.

"Согласно протоколу допроса, И. Голунова задержали 6 июня в 14:40 на Цветном бульваре, после чего при досмотре у него из рюкзака достали пакет с неизвестным веществом", – сказано в информационной заметке.

Журналист заявил, что этот пакет ему не принадлежит. В дальнейшем в его квартире провели обыск, и там нашли еще три пакета с наркотическим порошкообразным веществом, а также весы. Эксперт заключил, что это метилэфедрон. Масса вещества составляла около 4 граммов. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков.