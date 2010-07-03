Эксперты не обнаружили следов наркотиков в моче Голунова

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Следов наркотиков в моче журналиста "Медузы" Ивана Голунова не обнаружены. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

"На сегодняшний день различными методами исследования химико-токсикологической лаборатории в биологических средах журналиста наркотики не обнаружены", – отметил эксперт. Образцы для анализа у Голунова изъяли после задержания.

Корреспондент интернет-издания "Медуза" был задержан на Цветном бульваре 6 июня. Как сказано в сообщении МВД, при личном досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Кроме того, при обыске у него дома обнаружили еще три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". 9 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест на два месяца.

Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков, в свою очередь, заявили, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности.

Как рассказал на допросе сам журналист, в наркодиспансере он потребовал адвоката, но сотрудники полиции начали тянуть его за руки. Когда он упал и ударился головой, его тащили по полу, а один из полицейских, как говорится в показаниях корреспондента, ударил его в лицо кулаком.

В полиции информацию об избиении опровергли. Секретарь ОНК Иван Мельников отметил, что представители комиссии, которые посетили Голунова в полиции, не обнаружили следов побоев на его лице и теле.

Адвокат журналиста Дмитрий Джулай утверждает, что после задержания сотрудники полиции не провели процедуру смыва с рук. Именно она позволяет установить контакт подозреваемого с наркотиками, пояснил представитель защиты. Его слова подтвердили в "Медузе". В московской полиции же сообщили, что Голунов был направлен на медицинское освидетельствование, "в ходе которого у него были отобраны биологические жидкости, однако, сделать срезы ногтевых пластин он отказался".

Также стало известно, что полиция проводит служебную проверку после публикации неверных фотографий по делу Голунова. Как отметили в столичном главке МВД, одна из размещенных на сайте ведомства фотографий была сделана в ходе обыске в квартире Голунова. Остальные же относятся к расследованию деятельности группы лиц, причастных к сбыту наркотиков в столичном регионе.