Три газеты выйдут с первыми полосами в поддержку журналиста "Медузы"

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Печатные версии ведущих деловых изданий РБК, "Ведомости" и "Коммерсантъ" выйдут в понедельник, 10 июня, с первыми полосами, посвященными делу Ивана Голунова.

Заявление об этом издания опубликовали на своих сайтах. Отмечается, что первые полосы изданий будут впервые выполнены в единой стилистике, передает ТАСС.

Впервые в истории три ведущих деловых газеты – «Ведомости», РБК и «Коммерсантъ» – выйдут в одинаковыми первыми полосами https://t.co/0IA8sVBs1d — Ведомости (@Vedomosti) 9 июня 2019 г.



Также газеты выступили с совместными заявлениями в связи с делом журналиста издания "Медуза". Газеты выразили сомнения в убедительности доказательств его виновности.

РБК, "Ведомости" и "Коммерсантъ" потребовали "детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию" Голунова.

Также они настаивают на предоставлении данных проверки СМИ. Издания выразили надежду на "неукоснительное соблюдение закона" и "прозрачность расследования".

9 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест. Корреспондента "Медузы" задержали в четверг, 6 июня. По данным МВД, при себе у 36-летнего мужчины нашли около четырех граммов мефедрона.

Позже полицейские изъяли в квартире Голунова пять граммов кокаина, а также электронные весы. На допросе мужчина рассказал, что во время освидетельствования его якобы ударили и подбросили наркотики.

В МВД слова журналиста опровергли. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков заявили, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности.