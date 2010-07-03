Дело журналиста "Медузы" передали в столичный главк МВД

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Уголовное дело в отношении журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова передано в управление МВД по Москве.

Как пояснил начальник управления информации и общественных связей Юрий Титов, это сделано "в целях объективного и всестороннего расследования".

Он добавил, что расследование находится на личном контроле у начальника столичного главка МВД Олега Баранова.

9 июня Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест. Корреспондента "Медузы" задержали в четверг, 6 июня.

По данным МВД, при себе у 36-летнего журналиста нашли около четырех граммов мефедрона. Позже полицейские изъяли в квартире Голунова пять граммов кокаина, а также электронные весы.

На допросе мужчина рассказал, что во время освидетельствования его якобы ударили и подбросили наркотики. В МВД слова журналиста опровергли.

Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков заявили, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности.