Полицейские нашли у корреспондента "Медузы" метилэфедрон

В столичной полиции опровергли информацию об избиении журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
"Сообщения, что задержанного по подозрению в попытке сбыта наркотических средств корреспондента одного из СМИ избили при задержании, не соответствуют действительности. С ним проводятся следственные действия с участием его адвоката", – цитирует Агентство "Москва" официального представителя ГУ МВД России по городу Юрия Титова.
На сайте издания сообщается, что задержанный – корреспондент отдела расследований Иван Голунов. На Цветном бульваре у него из рюкзака правоохранители достали пакет с неизвестным веществом. Журналист заявил, что этот пакет ему не принадлежит. В издании также утверждается, что правоохранители отказались взять у журналиста смывы с рук и срезы ногтей, чтобы проверить, прикасался ли Голунов к наркотикам.
На сайте МВД говорится, что у 36-летнего мужчины при личном досмотре было обнаружено пять свертков с порошкообразным веществом. При обыске у него дома нашлись еще три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы. Эксперты установили, что это вещество – метилэфедрон.
Заведено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".
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