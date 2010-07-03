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07 июня, 23:18

Полиция нашла в квартире журналиста "Медузы" пять граммов кокаина

происшествия

07 июня, 23:18

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Фото: ГУ МВД России по г. Москве

Столичная полиция изъяла в квартире журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова пять граммов кокаина, а также электронные весы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУМВД по Москве, наркотики обнаружили при осмотре арендуемой квартиры на Вешняковской улице в присутствии понятых.

Собеседник агентства отметил, что найдены три пакета и сверток с порошкообразным веществом. Установлено, что часть изъятого представляет собой кокаин.

Корреспондент "Медузы" задержали в четверг, 6 июня. По данным МВД, при себе у 36-летнего журналиста нашли около четырех граммов мефедрона.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Мужчина содержится в УВД по Западному округу Москвы на улице Лобачевского.

На допросе Голунов рассказал, что во время освидетельствования его ударили и подбросили наркотики. В МВД слова журналиста опровергли.

Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков заявили, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности.

Журналиста "Медузы" задержали по подозрению в хранении наркотиков

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происшествия

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