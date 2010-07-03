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18:13

В полиции проведут проверку после распространения фото якобы из квартиры Голунова

происшествия

18:13

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Фото: МВД РФ

Полиция начала служебную проверку по факту публикации неверных фотографий по делу журналиста интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов.

"Назначена служебная проверка по факту выдачи некачественной информации", – сказал он.

Ранее в ГУ МВД Москвы сообщили, что одна фотография, ранее размещенная на сайте ведомства, была сделана при обыске в квартире задержанного специального корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. А остальные фотографии сделаны в рамках расследования деятельности группы лиц, которые занимаются сбытом наркотиков в столичном регионе.

На Цветном бульваре в столице задержали журналиста Ивана Голунова. Известного своими расследованиями корреспондента заподозрили в попытке сбыта наркотиков. В сообщении МВД говорится, что у 36-летнего мужчины при личном досмотре было обнаружено пять свертков с порошкообразным веществом. При обыске у него дома нашлись еще три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы.

Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков заявили, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности.

На допросе Голунов рассказал, что во время освидетельствования сотрудники полиции его ударили. По его словам, когда он потребовал адвоката в наркодиспансере, полицейские начали тянуть его за руки. В результате Голунов упал и ударился головой, а затем его начали тащить по полу, а один из сотрудников, говорится в показаниях журналиста, ударил его кулаком в лицо.

Информацию об избиении в полиции опровергли, заявив, что задержанный был направлен на медицинское освидетельствование.

"У него были отобраны биологические жидкости, однако сделать срезы ногтевых пластин он отказался", – утверждается в релизе.

Однако адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал, что после задержания полицейские не провели процедуру смыва с рук, которая позволяет определить контакт подозреваемого с наркотиками. Заявление защитника подтвердили и в "Медузе".

Сейчас Голунов находится в изоляторе временного задержания УВД по Западному округу Москвы на улице Лобачевского.

Корреспондента "Медузы" задержали по подозрению в хранении наркотиков

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