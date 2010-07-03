Одна из выложенных на сайт фотографий сделана в квартире Голунова – МВД

Фото: МВД РФ

В ГУ МВД Москвы сообщили, что одна фотография, ранее размещенная на сайте ведомства, была сделана при обыске в квартире задержанного специального корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.

"Остальные фотографии сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный", – говорится в релизе ведомства.

Ранее знакомые и коллеги журналиста сообщили, что на снимках от правоохранителей, где видны пакеты и свертки с порошкообразными веществами, оказались полки, которых нет в съемной квартире Голунова.

Подлинной оказалась фотография, где на столе лежат загранпаспорт, диктофон, USB-флешки, пакеты с порошкообразным веществом.

Ранее сообщалось, что на Цветном бульваре в столице задержали журналиста Ивана Голунова. Известного своими расследованиями корреспондента заподозрили в попытке сбыта наркотиков. В сообщении МВД говорится, что у 36-летнего мужчины при личном досмотре было обнаружено пять свертков с порошкообразным веществом. При обыске у него дома нашлись еще три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы.

Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков заявили, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности.

На допросе Голунов рассказал, что во время освидетельствования сотрудники полиции его ударили. По его словам, когда он потребовал адвоката в наркодиспансере, полицейские начали тянуть его за руки. В результате Голунов упал и ударился головой, а затем его начали тащить по полу, а один из сотрудников, говорится в показаниях журналиста, ударил его кулаком в лицо.

Информацию об избиении в полиции опровергли, заявив, что задержанный был направлен на медицинское освидетельствование.

"У него были отобраны биологические жидкости, однако, сделать срезы ногтевых пластин он отказался", – утверждается в релизе.

Однако адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал, что после задержания полицейские не провели процедуру смыва с рук, которая позволяет определить контакт подозреваемого с наркотиками. Заявление защитника подтвердили и в "Медузе".

Сейчас Голунов находится в изоляторе временного задержания УВД по Западному округу Москвы на улице Лобачевского.

