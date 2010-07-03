Собянин попросил главу полиции взять под контроль дело Голунова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин попросил начальника ГУ МВД России по Москве Олега Баранова взять под личный контроль расследование дела специального корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Информацию Агентству "Москва" подтвердила пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова.
Ранее сообщалось, что на Цветном бульваре в столице задержали журналиста Ивана Голунова. Известного своими расследованиями корреспондента заподозрили в попытке сбыта наркотиков.
По версии полиции, у него нашли около пяти граммов сильнодействующего вещества метилэфедрон. По месту проживания задержанного полицейскими были изъяты три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы. На сайте МВД опубликованы фотографии нарколаборатории.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Сейчас Голунов находится в изоляторе временного задержания УВД по Западному округу Москвы на улице Лобачевского.
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