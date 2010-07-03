Члены ОНК не нашли следов побоев на теле Голунова

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Члены Общественной наблюдательной комиссии, посетившие журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в полиции, не обнаружили у него следов побоев. Об этом сообщил секретарь ОНК Иван Мельников.

"Члены ОНК не нашли следов побоев на теле или лице журналиста, за исключением небольших ссадин на его руках, полученных им в момент задержания", – сказал Мельников ТАСС.

Журналиста задержали на Цветном бульваре в Москве. Известного своими расследованиями корреспондента заподозрили в попытке сбыта наркотиков. В сообщении МВД говорится, что у 36-летнего мужчины при личном досмотре было обнаружено пять свертков с порошкообразным веществом. При обыске у него дома нашлись еще три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы.

Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков заявили, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности.

На допросе Голунов рассказал, что во время освидетельствования сотрудники полиции его ударили. По его словам, когда он потребовал адвоката в наркодиспансере, полицейские начали тянуть его за руки. В результате Голунов упал и ударился головой, а затем его начали тащить по полу, а один из сотрудников, говорится в показаниях журналиста, ударил его кулаком в лицо.

Информацию об избиении в полиции опровергли, заявив, что задержанный был направлен на медицинское освидетельствование.

Однако адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал, что после задержания полицейские не провели процедуру смыва с рук, которая позволяет определить контакт подозреваемого с наркотиками. Заявление защитника подтвердили и в "Медузе".

Сейчас Голунов находится в изоляторе временного задержания УВД по Западному округу Москвы на улице Лобачевского.

