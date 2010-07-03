МВД объяснило неразбериху с фото по делу журналиста "Медузы"

Фото: ГУ МВД России по г. Москве

Столичное МВД объяснило неразбериху с фотографиями по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, который подозревается в сбыте наркотиков.

Как сообщается на сайте ведомства, при подготовке информации, размещенной на сайте МВД, сотрудником главка была допущена ошибка.

Отмечается, что в действительности только одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый. Остальные – в рамках других дел.

Корреспондент "Медузы" задержали в четверг, 6 июня. По данным МВД, при себе у 36-летнего журналиста нашли около четырех граммов мефедрона.

Позже полицейские изъяли в квартире Голунова пять граммов кокаина, а также электронные весы. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков.

На допросе мужчина рассказал, что во время освидетельствования его якобы ударили и подбросили наркотики. В МВД слова журналиста опровергли.

Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков заявили, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности.