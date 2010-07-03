Обследование не выявило следов побоев на теле Ивана Голунова

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Журналисту "Медузы" Ивану Голунову провели все необходимые исследования в городской клинической больнице №71 Москвы. У него не обнаружили серьезных травм и переломов. Об этом РИА Новости сообщил главврач Александр Мясников.

"Его осмотрел травматолог, терапевт, его осмотрел хирург, мы сделали компьютерную томографию головы, взяли на анализ кровь. По имеющимся данным, у нас нет оснований для дальнейшего пребывания его в госпитале", – сказал Мясников.

Он отметил, что у журналиста абсолютно нормальная компьютерная томография головы, легких, нет переломов ребер, и вообще никаких следов каких-то переломов и трещин.

"Невропатолог тоже не нашел никаких отклонений, которые могли бы судить о сотрясении мозга. Из того, что есть, мы видим ссадину на спине и гематому в области глаза", – добавил Мясников.

Главврач уточнил, что Голунов все еще находится в больнице, так как из-за ссадины врачи приняли решение ввести ему лекарство против столбняка.

"Единственное, из-за чего мы его придерживаем, мы просто решили, поскольку есть ссадина, профилактически вести ему столбнячный иммуноглобулин, он вводится в несколько приемов. И сейчас мы его отправим домой, ну или не домой, а куда положено", – добавил Мясников.

Ранее врач скорой помощи, которая привезла Голунова, рассказал "Интерфаксу", что у журналиста были зафиксированы "гематома затылочной области волосистой части головы, множественные ссадины грудной клетки по передней и задней поверхности, ушиб 10–11 ребра, подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и подозрение на сотрясение головного мозга".



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Корреспондент интернет-издания "Медуза" был задержан на Цветном бульваре 6 июня. Как сказано в сообщении МВД, при личном досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Кроме того, при обыске у него дома обнаружили еще три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. Было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков, в свою очередь, заявили, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности.

Как рассказал на допросе сам журналист, в наркодиспансере он потребовал адвоката, но сотрудники полиции начали тянуть его за руки. Когда он упал и ударился головой, его тащили по полу, а один из полицейских, как говорится в показаниях корреспондента, ударил его в лицо кулаком.

В полиции информацию об избиении опровергли. Секретарь ОНК Иван Мельников отметил, что представители комиссии, которые посетили Голунова в полиции, не обнаружили следов побоев на его лице и теле.

Адвокат журналиста Дмитрий Джулай утверждает, что после задержания сотрудники полиции не провели процедуру смыва с рук. Именно она позволяет установить контакт подозреваемого с наркотиками, пояснил представитель защиты. Его слова подтвердили в "Медузе". В московской полиции же сообщили, что Голунов был направлен на медицинское освидетельствование, "в ходе которого у него были отобраны биологические жидкости, однако, сделать срезы ногтевых пластин он отказался".

Также стало известно, что полиция проводит служебную проверку после публикации неверных фотографий по делу Голунова. Как отметили в столичном главке МВД, одна из размещенных на сайте ведомства фотографий была сделана в ходе обыске в квартире Голунова. Остальные же относятся к расследованию деятельности группы лиц, причастных к сбыту наркотиков в столичном регионе.