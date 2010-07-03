СК опроверг передачу ведомству уголовного дела журналиста Голунова

Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова по-прежнему расследуется МВД. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Дело Голунова находится в производстве органов МВД", – сказала Петренко, передает РИА Новости.

О задержании Ивана Голунова стало известно 7 июня. По заявлению полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что дома у Голунова также нашли три пакета и сверток с порошкообразным веществом и весы.

Возбуждено уголовное дело. Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе".

Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков заявили, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности.

Корреспондента интернет-издания "Медуза" задержали 6 июня. В заявлении МВД говорится, что при личном досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом. При обыске у него дома обнаружили еще три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Следов наркотиков в его моче не выявлено, подтвердил внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

В настоящий момент полиция проводит служебную проверку после публикации неверных фотографий по делу. Одна из размещенных на сайте ведомства фотографий была сделана в ходе обыска в квартире Голунова. Остальные же связаны с другим расследованием.

Как пояснил на допросе сам журналист, в наркодиспансере он потребовал адвоката. Но полицейские стали тянуть его за руки. Когда корреспондент упал и ударился головой, его тащили по полу, а один из правоохранителей, согласно показаниям Голунова, ударил его в лицо кулаком.

В полиции это опровергли. Секретарь ОНК Иван Мельников отметил, что представители комиссии не обнаружили следов побоев на его лице и теле.

Адвокат журналиста Дмитрий Джулай утверждает, что после задержания сотрудники полиции не провели процедуру смыва с рук. Благодаря ей устанавливается контакт подозреваемого с наркотиками, пояснил представитель защиты.

В московской полиции же сообщили, что Голунова направили на медосвидетельствование. Там у него были отобраны биологические жидкости, однако сделать срезы ногтевых пластин он отказался.

8 июня Ивана Голунова отправили под домашний арест на два месяца. Следствие просило арестовать его на два месяца. Прокуратура позицию следствия поддержала.

