Глава МВД попросит об отставке генералов полиции по делу Голунова

Фото: скриншот видео МВД РФ

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что принял решение ходатайствовать перед президентом РФ об освобождении от должности начальника ОВД по ЗАО столицы Андрея Пучкова. Заявление Колокольцева опубликовано на сайте МВД.

Также он заявил о намерении ходатайствовать об отстранении от должности начальника управления по наркотикам ГУМВД по городу Юрия Девяткина.

"Мною принято решение ходатайствовать перед президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина", – заявил Колокольцев.

По словам главы МВД, уголовное преследование журналиста Ивана Голунова решили прекратить в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Корреспондента освободят из-под домашнего ареста 11 июня, обвинения с него сняты.

"Сегодня Голунов будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты", – сообщил Колокольцев.

Правоохранители, которые занимались этим делом, отстранены от исполнения служебных обязанностей. Материалы внутреннего расследования направлены из подразделения собственной безопасности МВД РФ в СК.

Корреспондента издания "Медуза" задержали в центре Москвы 6 июня. При личном досмотре у него нашли около 4 граммов метилэфедрона. Наркотики обнаружили и дома.

Полиция опубликовала несколько фото, связанных с делом Голунова и обыском в его квартире. Однако оказалось, что лишь одно из девяти фото сделали в квартире журналиста. Остальные же относятся к другому делу. В МВД в связи с этим организовали проверку.

Было возбуждено уголовное дело.

Голунов утверждает, что наркотики ему подкинули. На допросе журналист заявил, что в наркодиспансере он потребовал адвоката. Но полицейские стали тянуть его за руки. Когда корреспондент упал и ударился головой, его тащили по полу, а один из правоохранителей ударил его в лицо кулаком.

В полиции это опровергли. Секретарь ОНК Иван Мельников отметил, что представители комиссии не обнаружили следов побоев на его лице и теле.

Голунову надели датчик, обеспечивающий сигнал по всему миру

Адвокат журналиста Дмитрий Джулай утверждал, что после задержания полицейские не провели процедуру смыва с рук. Благодаря ей устанавливается контакт подозреваемого с наркотиками, уточнил он.

В московской полиции рассказали, что Голунова направили на медосвидетельствование. Там у него отобрали биологические жидкости, а сделать срезы ногтевых пластин он отказался.

Внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн подтвердил, что следов наркотиков в моче корреспондента не выявлено. В МВД позднее констатировали, что на пакетах с наркотиками, которые относятся к делу Голунова, выявили образцы ДНК нескольких человек.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что намерена изучить документы по делу и обратиться в прокуратуру. На связь с ней выходила адвокат корреспондента Ольга Динзе. По мнению самой Москальковой, Голунову можно было избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Московский омбудсмен Татьяна Потяева взяла ситуацию под контроль. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по городу направил СПЧ.

Расследование по просьбе Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД, о контроле за делом заявила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков отметил, что лично изучит дело. В Совфеде тоже планируют держать дело на контроле, сказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.