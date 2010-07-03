В Кремле оценили работу МВД в связи с фотографиями по делу Голунова

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Кремле приняли к сведению поправку МВД о снимках обысков по делу журналиста Ивана Голунова, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Его спросили, как в Кремле оценивают работу полиции, которая "в первые часы после задержания журналиста дезинформировала общественность и высшие органы власти". Речь идет о публикации фото, которые не имели отношения к делу.

"Мы руководствовались той информацией, которая была опубликована МВД, и потом мы приняли к сведению ту поправку, которую также МВД опубликовало. В данном случае мы не можем руководствоваться какой-либо иной информацией", – цитирует Пескова РИА Новости.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в ходе встречи с Владимиром Путиным, представляя ежегодный доклад, отдельно проинформировала президента о деле Голунова.

Журналиста задержали 6 июня. При досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это наркотик мефедрон. Дома у корреспондента обнаружили три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы. В то же время следов наркотиков в его моче не выявлено, подтвердил внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Было возбуждено уголовное дело. Голунова проверяют на причастность к деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в столичном регионе, пояснили в ГУ МВД.

Журналист объяснил, что наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева взяла ситуацию под контроль. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по городу направил СПЧ. Расследование по просьбе Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД, о контроле за делом заявила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков отметил, что лично изучит дело Голунова.

Полиция уточнила, что на сайте МВД только одно фото из квартиры Голунова

Полиция проводит служебную проверку после публикации неверных фотографий по делу. Один из размещенных на сайте ведомства снимков был сделан в ходе обыска в квартире Голунова, остальные же связаны с другим расследованием.

Адвокат журналиста Дмитрий Джулай утверждает, что после задержания сотрудники полиции не провели процедуру смыва с рук. Она позволяет установить контакт подозреваемого с наркотиками. Его слова подтвердили в "Медузе".

В московской полиции же сообщили, что Голунова направили на медосвидетельствование. Там у него были отобраны биологические жидкости, однако сделать срезы ногтевых пластин он отказался.

Как рассказал на допросе сам журналист, в наркодиспансере он потребовал адвоката. Но сотрудники полиции начали тянуть его за руки. Когда он упал и ударился головой, его тащили по полу, а один из правоохранителей ударил его в лицо кулаком.

В полиции это опровергли. Секретарь ОНК Иван Мельников сказал, что представители комиссии не увидели следов побоев на его лице и теле. По решению суда корреспондента отправили под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.