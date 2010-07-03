Газеты РБК, "Коммерсант" и "Ведомости" продают за 15 тысяч рублей

Фото: avito.ru

На сайте частных объявлений "Авито" появилось объявление о продаже газет "Коммерсант", РБК и "Ведомости" с заголовком "Я/Мы Иван Голунов" на первой полосе.

Продавцом оказался пользователь по имени Роман. До этого он размещал объявления о продаже приставки Apple TV, смартфонов, костюма Black Star и других вещей.

В Москве и Санкт-Петербурге к полудню уже раскупили весь тираж газет. В центре столицы, где находится большинство офисов, в киосках "Пресса" около метро не найдено ни одного экземпляра в продаже.

Невозможно купить издания и возле станций подземки, расположенных на Садовом кольце. Аналогичная ситуация и на станциях, удаленных от центра. По словам продавцов, все имеющиеся экземпляры раскупили утром.

Корреспондента интернет-издания "Медуза" задержали 6 июня. В заявлении МВД говорится, что при личном досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом. При обыске у него дома обнаружили еще три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Следов наркотиков в его моче не выявлено, подтвердил внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков считают, что его могут преследовать из-за профессиональной деятельности. Полиция проводит служебную проверку после публикации неверных фотографий по делу. Одна из размещенных на сайте ведомства фотографий была сделана в ходе обыска в квартире Голунова. Остальные же связаны с другим расследованием.

Как пояснил на допросе сам журналист, в наркодиспансере он потребовал адвоката. Но полицейские стали тянуть его за руки. Когда корреспондент упал и ударился головой, его тащили по полу, а один из правоохранителей, согласно показаниям Голунова, ударил его в лицо кулаком.

В полиции это опровергли. Секретарь ОНК Иван Мельников отметил, что представители комиссии не обнаружили следов побоев на его лице и теле.

Адвокат журналиста Дмитрий Джулай утверждает, что после задержания сотрудники полиции не провели процедуру смыва с рук. Благодаря ей устанавливается контакт подозреваемого с наркотиками, пояснил представитель защиты.

В московской полиции же сообщили, что Голунова направили на медосвидетельствование. Там у него были отобраны биологические жидкости, однако сделать срезы ногтевых пластин он отказался.