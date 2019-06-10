Москалькова изучит документы по делу Голунова и обратится в прокуратуру

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что намерена изучить документы по делу арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова и обратиться в прокуратуру.

На связь с ней выходила адвокат корреспондента Ольга Динзе. Она столкнулась с препятствиями и нарушениями в суде.

"Мы с ней были на связи, как и с рядом правозащитников в субботу и воскресенье. Мы договорились, что Ольга привезет мне документы, чтобы можно было посмотреть и протокол задержания, и протокол осмотра дома, привлечения понятых", – цитирует омбудсмена РИА Новости.

Москалькова отметила важность того, чтобы право Голунова на защиту осуществлялось максимально в рамках закона, без малейших отступлений.

ТАСС передает, что она высказала Владимиру Путину свою обеспокоенность тем, что к журналисту применяли силу при задержании и попросила продолжить контроль Генпрокуратуры за предварительным следствием. "Президент положительно отреагировал на эти посылы", – сказала Москалькова.

По ее мнению, Голунову можно было избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде. "Я считаю, что вполне можно было решить вопрос и о подписке о невыезде. Я не могу критиковать суд, и в данном случае он действительно вынес взвешенное решение", – подчеркнула она. В этом деле омбудсмен назвала даже домашний арест "шагом вперед".

Расследование по просьбе Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД, о контроле за делом заявила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков отметил, что лично изучит дело Голунова.

Корреспондента задержали 6 июня. В заявлении МВД говорится, что при личном досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом. При обыске дома у журналиста обнаружили еще три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В то же время следов наркотиков в его моче не выявлено, подтвердил внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

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Было возбуждено уголовное дело. Суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца, следствие настаивало на заключении под стражу. Дело по-прежнему расследуется МВД, СК опроверг его передачу в Генпрокуратуру.

Полиция начала служебную проверку после публикации неверных фотографий по делу. Один из размещенных на сайте ведомства снимков был сделан в ходе обыска в квартире Голунова, остальные же связаны с другим расследованием.

Как объяснил на допросе сам журналист, в наркодиспансере он потребовал адвоката. Но полицейские стали тянуть его за руки. Когда корреспондент упал и ударился головой, его тащили по полу, а один из правоохранителей, согласно показаниям Голунова, ударил его в лицо кулаком.

В полиции это опровергли. Секретарь ОНК Иван Мельников отметил, что представители комиссии не обнаружили следов побоев на его лице и теле.

Адвокат журналиста Дмитрий Джулай утверждает, что после задержания полиция не провела процедуру смыва с рук. Благодаря ей устанавливается контакт подозреваемого с наркотиками, пояснил представитель защиты.

В московской полиции же сообщили, что Голунова направили на медосвидетельствование. Там у него были отобраны биологические жидкости, однако сделать срезы ногтевых пластин он отказался.