Матвиенко прокомментировала расследование дела Голунова

В Совфеде планируют держать на контроле дело журналиста интернет–издания "Медуза" Ивана Голунова, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Я считаю, что должно быть проведено самое тщательное расследование и обществу даны ответы на все эти и другие вопросы. Мы будем держать тоже этот вопрос на контроле", – приводит слова Матвиенко Агентство "Москва".

Она отметила, что Генпрокуратура РФ взяла этот вопрос "под свой жесткий контроль".

"Мне генеральный прокурор Юрий Яковлевич (Юрий Чайка. – Прим. ред.) сказал, что этот вопрос дальнейшего хода следствия, расследование будет находиться под его личным, жестким контролем", – сказала Матвиенко.

Журналиста задержали на Цветном бульваре 6 июня. В МВД сообщили, что при личном досмотре у него обнаружили около 4 граммов метилэфедрона. Были обнародованы несколько снимков, которые якобы имели отношение к делу Голунова и обыску в его квартире.

Некоторое время спустя в МВД уточнили, что только одно из девяти фото было сделано в квартире подозреваемого, а остальные – в другом месте "в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков". После публикаций этих фотографий началась служебная проверка.

Затем в МВД сообщили, что по месту проживания журналиста были найдены 5 граммов кокаина. Было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Голунов утверждает, что наркотики ему подкинули. Вечером 8 июня Никулинский районный суд поместил журналиста под домашний арест на два месяца.

По словам внештатного специалиста-нарколога Минздрава Евгения Брюна, следов наркотиков в моче не обнаружено. Позже в МВД сообщили, что на пакетиках с наркотиками, которые относятся к делу Голунова, нашли образцы ДНК нескольких человек.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что намерена изучить документы по делу и обратиться в прокуратуру. На связь с ней выходила адвокат корреспондента Ольга Динзе. По мнению самой Москальковой, Голунову можно было избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Московский омбудсмен Татьяна Потяева взяла ситуацию под контроль. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по городу направил СПЧ.

Расследование по просьбе Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД, о контроле за делом заявила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков отметил, что лично изучит дело.