Уголовное дело против Голунова прекращено, обвинения сняты – глава МВД

Полиция прекратила уголовное преследование журналиста Ивана Голунова. Корреспондента "Медузы" освободят из-под домашнего ареста 11 июня, обвинения с него сняты. Поводом для прекращения уголовного преследования стала недоказанность участия журналиста в совершении преступления, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

"По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты", – заявил Колокольцев.

По его словам, материалы расследования из МВД направлены в СК для оценки действий полицейских при задержании Голунова. На время проверки, как заявил Колокольцев, сотрудники полиции отстранены от службы.

Кроме того, министр заявил, что попросит президента об отставке генералов полиции, занимающихся делом Голунова. Речь идет о начальнике УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Андрее Пучкове и начальнике Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрии Девяткине.

"Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены", — заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

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Корреспондента "Медузы" Ивана Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре. При досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Наркотики обнаружили и у него дома.

Было возбуждено уголовное дело. Голунова поместили под домашний арест на два месяца.

Как рассказал на допросе сам корреспондент, в наркодиспансере его ударил сотрудник полиции. По словам Голунова, он потребовал адвоката, а полицейские в это время начали тянуть его за руки. В результате корреспондент упал и ударился головой, его тащили по полу, а один из сотрудников полиции, как говорится в показаниях, ударил его в лицо кулаком. В полиции это опровергли. Секретарь ОНК Иван Мельников отметил, что представители комиссии не обнаружили следов побоев на его лице и теле.

Побои не обнаружили и при исследовании в городской клинической больнице № 71 Москвы. Главврач Александр Мясников сообщил, что у Голунова не было обнаружено серьезных травм и переломов. Он отметил, что корреспондента осмотрели травматолог, терапевт, хирург, также была проведена компьютерная томография головы.

Адвокат журналиста Дмитрий Джулай утверждал, что после задержания полиция не провела процедуру смыва с рук. Именно она позволяет установить контакт подозреваемого с наркотиками, пояснил представитель защиты. Его слова подтвердили в "Медузе". В ГУ МВД по Москве опровергли данное заявление, отметив, что корреспондент был направлен на медосвидетельствование, где специалисты отобрали биологические жидкости, однако сделать срезы ногтевых пластин он отказался.

Полиция также проводит служебную проверку после публикации неверных фотографий по делу Голунова. Один из снимков на сайте МВД был сделан в ходе обыске в квартире журналиста, остальные же относятся к другому расследованию.